Gina-Lisa schockt mit Beziehungs-Beichte :  «Ich wurde schon geschlagen»

In trauter Runde am Pool unterhalten sich die Dschungelcamp-Kandidaten über Liebe und Beziehungen. Fräulein Menke (56) will wissen, ob Gina-Lisa Lohfink (30) liiert ist. Lohfink ist ganz ehrlich: «Das ist schwierig bei mir. Ich glaube, ich werde immer nie so akzeptiert, wie ich bin, und jeder probiert immer, mich zu verändern. Ich denke dann immer, bin ich so verkehrt? Ich habe immer die Falschen. Immer werde ich fertiggemacht. Ich koche und putze und mache.»

«Du brauchst einen Mann, der dich auf Händen trägt»

Reality-Sternchen Kader Loth (44) lässt die Klagen ihrer Kollegin nicht so stehen: «Aber Schätzchen, du musst dich nicht übers Kochen und Putzen definieren. Du brauchst einen Mann, der dich auf Händen trägt, der andere Werte in dir sieht und dich schätzt!» Das hat gesessen. Daraufhin macht Gina-Lisa ein trauriges Geständnis: «Das hatte ich noch nie gehabt in meinem Leben. Ich weiss nicht, warum.»

«Ganz vieles ist mit mir gemacht worden»

Sie könne nie wissen, ob die Männer sie wirklich lieben würden oder nur hinter ihrem Geld her seien, klagt die 30-Jährige. «Die meisten wollten durch mich berühmt werden und haben mich verarscht», so Gina-Lisa. Sie tue sich zudem schwer, eine Beziehung zu beenden, und lasse sich vieles gefallen. Dann das schockierende Geständnis: «Ich wurde schon geschlagen. Ganz vieles ist mit mir gemacht worden. Und ich sage immer wieder, o.k., wir probieren es noch mal», vertraut sich Lohfink ihren Kollegen an. Aber jetzt sei sie an einem Punkt angekommen – und deswegen auch froh, im Dschungel zu sein –, an dem sie sich nicht mehr länger unterdrücken lasse.

Klare Worte von Gina-Lisa Lohfink. Vielleicht findet die Reality-Queen ja im australischen Dschungel den passenden Partner? Zwischen ihr und Honey (34) knistert es gewaltig. (brc)

