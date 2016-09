Geierbühl, Krähen und Buchelieule :  SRF Meteo hat einen Vogel

Was war denn gestern Abend bei SRF-Meteo los? Statt der üblichen Ortschaften standen da plötzlich Vogelnamen auf der Schweiz-Karte. Von Geierbühl bis Eulen, über Amselflue und Krähen – gar eine Buchelieule war dabei.

Zugvögel in der Schweiz

Wetterfrau Sandra Boner (41) klärt auf: «Dieses Wochenende wird in ganz Europa in den Himmel geschaut, um Zugvögel zu beobachten.» Auch die Schweiz macht mit - in rund 60 Ortschaften können die Tiere beobachtet werden. Alle Infos zu den Zugvögel gibt es unter www.birdlife.ch. (paf)