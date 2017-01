Film-Comeback der Pop-Ikone :  Cher im Trinkwasser-Drama

Cher (70) feiert ihr Schauspiel-Comeback. Nach über sechs Jahren steht der «Mask»-Star wieder vor der Kamera. Die Geschichte des TV-Films «Flint», in dem die mittlerweile 70-jährige Cher eine Anwohnerin spielt, basiert auf der grossen Trinkwasserverschmutzung der gleichnamigen Ortschaft vom vergangenen Jahr.

Bewegende Geschichte

Im Film soll es um die Folgen des Desasters gehen. Darin werden unter anderem die Politiker und die Fahrlässigkeit von Unternehmen thematisiert, die massgeblich zur Wasserverschmutzung beigetragen haben. Die Geschichte dreht sich auch um die Anwohner, die stark unter der Katastrophe gelitten haben und deren Stimmen ignoriert wurden, wie das «Trade Magazine» schreibt.

«Flint» ist erst die zweite TV-Film Rolle, die Cher in ihrer Karriere ergattert hat. Für «If These Walls Could Talk» wurde sie 1996 gar für einen Golden Globe nominiert. Die Erfolgschancen für den Film stehen also gut.

Herzensangelegenheit für Cher

Wasserverschmutzung ist für Cher eine Herzensangelegenheit. Sie selbst spendete im Januar 2016 180'000 Flaschen, um den Gefahren der Trinkwasserverschmutzung entgegenzuwirken. (bnr)