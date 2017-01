«DSDS»-Jurorin Shirin David reagiert auf Kritik mit Selbstvertrauen :  «Wer hat die 1,9 Millionen Abonnenten auf Youtube?»

Youtube-Sternchen Shirin David (21) bekommt derzeit viel Hass zu spüren. Auf den sozialen Medien beschweren sich zahlreiche User über ihre Funktion als «Deutschland sucht den Superstar»-Jurorin. Nun reagiert David in einem Facebook-Post auf die Kritik und sucht, wenn auch wohl mit einem Augenzwinkern, die Konfrontation mit ihren Gegnern.

Zu einem Jury-Foto, auf dem sie wie in der Schule ihre Hand nach oben streckt, fragt sie ihre Fans rhetorisch: «Wer passt nicht in die Jury? Wer hat die 1,9 Millionen Abonnenten auf Youtube? Wer hat mehr Perücken als Freunde? Wer wurde als letzte Verzweiflungstat verpflichtet, damit man endlich wieder mehr Zuschauer aus der jungen Zielgruppe hat?»

Unterstützung aber auch fiese Kommentare

Bei ihren Fans kommt der Post gut an. So schreiben sie in den Kommentaren: «Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich erarbeiten. Du bist einzigartig und polarisierst. Weiter so!» und «Diese Frau ist einfach der Wahnsinn! Sieht geil aus, hat Humor und lebt wies ihr gefällt. Und genau deshalb hat sie so viele Neider.»

Auf Twitter gehen die fiesen Kommentare zur Youtuberin derweilen weiter. «Mehr Plastik als Shirin David hat nur die Eckfahne vom Fussball» und «Wer hat Shirin David nur aus der Geisterbahn rausgelassen?», heisst es dort unter anderem. (bnr)

Mehr Plastik als #shirindavid hat nur die Eckfahne vom #Fussball — Basti (@Schaeper21) 2013-07-22 14:22:09.0