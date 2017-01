Zum Auftakt der diesjährigen Award-Saison warfen sich die Hollywood-Stars richtig in Schale. Auf dem roten Teppich dominierten an den gestrigen Golden Globes vor allem glitzernde Roben und schulterlose Kleider. Auffällig: Das Décolleté feierte sein Comeback!

Emma Stone und Jessica Biel liessen tief blicken

Nachdem sich die Stars in den vergangenen Monaten bei Events lieber mit XXL-Beinschlitz im Seiten-Scheidel-Trend zeigten, ist nun ein ausladender Ausschnitt angesagt. Vorgemacht haben es gestern Schauspielerinnen wie Kristen Bell (36), Jessica Biel (34), Winona Ryder (45), Topmodel Emily Ratajkowski (25), Sängerin Mandy Moore (32) oder «La La Land»-Abräumerin Emma Stone (28), die in ihren Designer-Roben tief blicken liessen.

Drew Barrymore (41) verband mit ihrem Kleid gleich zwei Trends und kam nicht nur mit XL-Ausschnitt, sondern zeigte auch noch Schulter. Auch Nicole Kidman (49), die ein Kleid von Alexander McQueen trug, und «Modern Family»-Star Sofia Vergara (44) zeigten Schulter.

Zur Trendfarbe des Abends gehörten diverse Pink- und Rosatöne: Neben Felicity Jones (33) überzeugten Zoe Saldana (38), «Rogue One»-Star Felicity Jones (33) oder «The Crown»-Schauspielerin Claire Foy (32) in auffälligen Puder- oder kräftigen Magentatönen. Hingucker waren in ihren schimmernden Metallic-Kleidern Stars wie Naomie Harris (40), Amy Adams (42) oder «American Horror Story»-Schauspielerin Sarah Paulson (42).

Im Kontrast zu den vielen Mega-Décolletés auf dem roten Teppich überraschten einige Stars mit konservativen Outfits: So zeigten sich Natalie Portman (35) im gelben Prada-Kleid und mit XL-Babykugel und Evan Rachel Wood (29) im Anzug hochgeschlossen.

Zu den absoluten Style-Favoriten zählten dieses Jahr Emma Stone im glitzernden Sternen-Kleid, Reese Witherspoon (40) im zitronengelben Dress, Blake Lively (29), die sich für schwarzes Samt entschied, Natalie Portman, die in ihrem Kleid an Jackie Kennedy Onassis erinnerte, Lily Collins (27) im rosa Prinzessinnen-Kleid und Sängerin Hailee Steinfeld (20) im fliederfarbenen Tüll-Traum.

Mit Brautkleid und Rüschen zum Flop

Eher schlecht schnitten mit ihrer Outfit-Wahl Stars wie Sarah Jessica Parker (51) ab, deren weisses Kleid an Brautmode erinnerte. Daneben griff auch Schauspielerin und «Game of Thrones»-Star Sophie Turner (20) mit ihrem Kleid von Louis Vuitton. Ein Gürtel, der wirkte, als sei er aus Klebeband, der Beinschlitz sowie die Schulterpolster wollten einfach nicht zusammenpassen. Einen Flop leistete sich auch Sängerin Carrie Underwood (33): Ihr rosa Rüschen-Dress kam bei den Kritikern nicht gut an. (kad)