Der Weg ist frei für «Honey» :  Gina-Lisa fies von Kicker abserviert!

Jetzt ist es offiziell: Skandal-Nudel Gina-Lisa Lohfink (30) ist einmal mehr Single. Seit dem 15. Mai 2015 war das pralle Model mit Fussballer Emir Kücükakgül (22) liiert. Der Verteidiger (derzeit vereinslos) hatte sie vor «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» sogar noch an den Flughafen gebracht und sich von ihr verabschiedet.

Im Dschungelcamp aber sprach sie plötzlich von ihrem Ex-Freund. «Er hat mich geschlagen und so», enthüllte sie am Lagerfeuer, und klagte, dass sie einfach keinen guten Mann finde. Bei Fräulein Menke (56) schüttete sie an Tag sechs ihr Herz aus: «Ich habe immer die Falschen. Immer werde ich fertiggemacht. Ich koche und putze und mache.»

Gina-Lisa sucht Trost bei «Honey»

Jetzt kommt raus: So erging es ihr auch bei Fussballer Emir. Denn dieser hat das Model kurz vor Down Under sitzen gelassen. «Ich wollte ­Gina einen Gefallen tun und immer gut über sie reden», sagt er gegenüber «Bild am Sonntag». Jetzt habe er aber genug. «Der Dank sind wahrscheinlich Lügen. Ich habe vorm Dschungel Schluss gemacht.» Besonders fies: «­Direkt als sie in Australien ­gelandet ist.» Autsch. Kein Wunder, sucht Gina-Lisa Trost bei Alexander «Honey» Keen (34). Immer wieder kommen sich die zwei nahe. Gestern Abend sang sie sogar: «I hob mi verknallt in di.» Ob daraus die erste Dschungel-Liebe entsteht?

