Bronchitis und Periodenschmerzen :  Mimosen-Alarm im Dschungelcamp!

Dass im Dschungelcamp alle einen Knall haben, ist mittlerweile bekannt. Jetzt werden die C-Promis auch noch weich! «Honey» verweigerte an Tag zehn im Camp eine vergleichsweise harmlose Prüfung mit dem klingenden Namen «Sonder-Grausstellung». Die Promis sollten ihre Köpfe in Glasboxen voller Käferchen und Spinnen stecken und als Team Begriffe buchstabieren. Für jeden richtig buchstabierten Begriff würde es einen Stern geben. Doch gepatzt hat nicht etwa Marc Terenzi (38) mit seinem schlecht verständlichen «Denglisch», sondern ausgerechnet «Honey», der ein Studium in den Niederlanden und England mit Bestnote abgeschlossen und als Unternehmensberater gearbeitet hatte.

«Hat er wieder Aua?»

Der Grund? Der Beau leidet an einer Bronchitis. «Es tut mir echt leid, aber momentan kriege ich eh schlecht Luft und für meinen Hals ist es eh zu eng», faselte er. Seinen Mitcampern säuselte er zu: «Aber ich drücke euch die Daumen, dass ihr das schafft.» Hanka spottete: «Hat er wieder Aua?» Auch als Moderatorin Sonja Zietlow erklärt, dass nur alle zusammen oder gar keiner die Prüfung machen darf, und Daniel Hartwich betonte, dass es dann null Sterne gebe, meint «Honey»: «Ich denke, die Leute werden das verstehen. Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» Mimimimmimiiii!

Es kam, wie's kommen musste: Das ganze Camp ist sauer auf den Süssen. Nur Malle-Jens nahm ihn in Schutz: «Jetzt wartet doch mal. Menschenskinder! Wenn er nicht kann, dann kann er nicht.»

Das war vor allem für Florian Wess (36) zu viel. «Du hast dein wahres Gesicht gezeigt. Du bist jemand, der berechnend ist, der seine Ziele vor Augen hat und über Leichen geht. Ich hoffe, die Zuschauer sahen dieses arrogante Lachen, als du dagestanden bist.»

Wieso stoppte nicht Gina-Lisa?

Das beste Argument hält wohl Gina-Lisa bereit: «Ich wurde in meinem Leben oft auch geschlagen und gewürgt. Mich wundert’s, dass ich eben nicht die Erste war, die abgebrochen hat.» Autsch.

Doch wenn einer motzt, motzen bald viele. Hanka (47) leidet unter ihrer Periode. «Jeden Monat diese Scheisse!», motzte sie. Und erklärte: «Eigentlich bin ich eine Woche krankgeschrieben. Nach den Wechseljahren wird es ja besser. Und alles in zwei Monaten bitte, dann will ich durch sein mit der Nummer.»

