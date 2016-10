Strafanstalt Pöschwies ZH :  Häftlinge sortieren heikle Kesb-Akten

In der Strafanstalt Pöschwies in Regensdorf ZH wurden Insassen damit betraut, Akten der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) zu sortieren. Sie haben dabei Einblick in heikle Daten erhalten, berichtet Tele M1.

Rebecca de Silva vom Zürcher Amt für Justizvollzug gibt gegenüber dem TV-Sender zu, dass Fehler passiert seien: «Die sensiblen Daten waren für eine Bearbeitung durch Insassen ungeeignet. Wäre der Auftragsprozess korrekt abgelaufen, hätte dies auf Seiten des Auftraggebers wie auch des Auftragnehmers bemerkt werden müssen.»

In mindestens einem Fall habe ein Häftling die Kesb-Unterlagen mit auf seine Zelle genommen, so Tele M1. Als dies auskam, wurde die betroffene Person in eine andere Abteilung verlegt.

Nun will die Gefängnisleitung Konsequenzen ziehen, dass ein solcher Fall nicht mehr vorkommt: Aufträge dieser Art würden ab sofort nicht mehr durchgeführt. (rey)