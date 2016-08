Star des Sommers :  Schokolade macht Tamara happy

Tamara ist Star des Sommers und Teil der August-Aktion. Einen Monat lang zeigen wir die schönsten Girls der letzten fünf Jahre. An Adliswil gefällt Tamara der Dorfplatz besonders gut. Wenn sie sich für einen Karneval verkleiden könnte, dann als Fee, doch in ihrer Freizeit schaut sie sich am liebsten Horrorfilme an. Modeln ist ihr Hobby, die Fotos die dabei entstehen kommen in ihre Sammlung. Der Star des Sommers träumt von einem eigenen Haus und von Ferien auf den Malediven. Gegen schlechte Laune hilft Tamara Schokolade. Romantisch findet sie, die Überraschungen die sich ihr Freund für sie ausdenkt.