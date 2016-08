Star des Sommers :  Fatima kuschelt gerne

Fatima ist Star des Sommers und Teil der August-Aktion. Einen Monat lang zeigen wir die schönsten Girls der letzten fünf Jahre. Wenn sie in die Vergangenheit reisen könnte, würde sie in die USA reisen – ins Jahr 1970. In ihrem Liebesleben darf die Romantik nicht zu kurz kommen. Sie kuschelt gerne mit ihrem Partner vor dem Cheminée. Schwach wird sie bei einem Lächeln ihrer Kinder. Ihnen zuliebe würde sie sich an einem Karneval als Spiderman verkleiden. Wäre sie nicht Mutter, hätte sie am liebsten einen Beruf bei dem sie mit Kindern in Kontakt kommt.