Sie haben gewählt :  Eva ist Star des Monats!

Die 12 Seite-1-Girls vom September lieferten sich ein heisses Rennen. Doch am Ende holte sich Eva (44) aus Oensingen SO den Titel «Star des Monats». Die 44-jährige Dolmetscherin legt in ihrem Liebesleben viel Wert auf Zärtlichkeit.

Als Gewinnerin der Monats-Wahl erhält sie 500 Franken und nimmt an der Wahl zum «Star des Jahres» teil.

Platz zwei im Monats-Voting ergatterte Anita (26) aus Villafranca di Verona (I) mit 11,5 Prozent.

Rang drei geht an Rebekka (33) aus Hölstein BL mit 10,9 Prozent aller Stimmen.