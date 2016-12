Neue Single «Take Me Home» :  Snowboard-Star Burgener startet musikalisch durch

Snowboard-Star Pat Burgener reitet auf einer Welle des Erfolgs. Zuletzt siegte er in der Halfpipe von Copper Mountain, setzte sich sogar vor unserem Olympiahelden Iouri Podladtchikov durch. Doch nicht nur in der Halfpipe, auch musikalisch startet er durch.

Nach dem Triumph in den USA reiste er zurück in seine Heimat Crans Montana, wo er gestern seine neue Single «Take Me Home» bei einem Live-Auftritt vorstellte.

«Für das Snowboarden und die Musik reise ich viel. Ich bin oft allein im Hotelzimmer, vermisse mein Zuhause und mein Umfeld», erzählt der 22-Jährige über den Song. «Es geht darin um dieses Gefühl und diese Momente, wenn du einfach wieder daheim sein willst.»

Gut für Pat, dass zumindest das nächste grosse Snowboard-Highlight in der Schweiz stattfindet. Bei den Laax Open (16. – 21. Januar) will er dann aber wieder in der Halfpipe für die Musik sorgen. (sme)