Auftakt Vierschanzentournee :  Ammann verpasst Finaldurchgang klar

Simis Formkrise hält an. Der Toggenburger verpatzt seinen ersten Sprung an der Vierschanzentournee im deutschen Oberstdorf und verpasst den Einzug in den Finaldurchgang.

Ammann kommt nicht gut vom Schanzentisch weg und landet nach einer zu tiefen Flugphase bereits bei 123 Metern. So verliert der vierfache Olympiasieger das K.o.-Duell gegen den Slowenen Juri Tepes (133.5 Meter) und hat auch keine Chance, als einer der fünf besten Verlierer doch noch in den Final zu kommen.

Das Springen ist noch im Gange.