Als einziger Schweizer :  Ammann übersteht Quali in Garmisch

An der Vierschanzentournee gehts Schlag auf Schlag. Gestern galt es in Oberstdorf erstmals ernst – und heute müssen die Herren der Lüfte bereits in Garmisch-Partenkirchen zur Qualifikation antraben.

Wie schon beim Tournee-Auftakt erfüllt auch in Garmisch Simon Ammann als einziger Schweizer die Anforderungen für das Springen an Neujahr. Allerdings wächst der Toggenburger auf der grossen Olympiaschanze nicht über sich hinaus. Schon nach 125 Metern (113.5 Punkte) spürt Simi wieder sicheren Boden unter den Füssen – Rang 38. Kein Vergleich zum Chancenrekord, den der 35-Jährige vor sieben Jahren aufstellte. Damals landete er nach 143,5 Metern!

Diese Spitzenmarke bleibt seither unerreicht – auch heute. Am weitesten saust Manuel Fettner. Nach 139 Metern ist sein Flug zu Ende, was dem Österreicher 138.4 Punkte beschert. Die Qualifikation entscheidet allerdings der Deutsche Markus Eisenbichler für sich (141.8 Pkt.).

Für Gregor Deschwanden (98.4 Pkt., Platz 54) und Gabriel Karlen (95.2 Pkt, Platz 57) reichts nicht fürs Neujahrsspringen, welches am Sonntag ab 14 Uhr über die Bühne geht. (sag)