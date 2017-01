Podestflut für Skicross-Cracks :  Fiva gewinnt im Südtirol

Was für ein Wochenende für unsere Skicross-Cracks! Einen Tag nach dem Sieg von Armin Niederer dürfen die Schweizer im Südtirol gleich nochmals feiern.

Dieses Mal geht der Sieg an Teamkollege Alex Fiva. Im Final setzt er sich gleich nach dem Start an die Spitze und gibt diese nicht mehr her. Für den Bündner ist es der 9. Weltcup-Sieg insgesamt.

Auch Armin Niederer darf auf dem Podest jubeln, landet auf dem 3. Platz. Im Final überholt er kurz vor dem Ziel noch den französischen Weltcup-Leader Jean-Frédéric Chapuis.

Einen Platz auf dem Treppchen gibts auch für die Schweizer Frauen: Fanny Smith muss einzig der Kanadierin Marielle Thompson den Vortritt geben. Für Smith ist es bereits der dritte 2. Platz in dieser Saison.