Neuer Tiefpunkt :  Simi scheitert in Quali – Tournee schon vorbei!

Bald wird Simon Ammann zum zweiten mal Vater – doch auf der Schanze läufts beim Schweizer weiter nicht nach Plan.

Am Donnerstag erreicht der Toggenburger einen neuen Tiefpunkt. Er scheitert beim abschliessenden Springen der Vierschanzentournee in Bischofshofen schon in der Quali. Somit darf Simi nicht am Hauptspringen der 50 besten Athleten teilnehmen.

In den bisherigen drei Springen der Tournee überstand Ammann jedes Mal die Quali, schaffte es aber nie in den zweiten Durchgang.

Jetzt ist die prestigeträchtigste Veranstaltung des Skispringens für Simi schon vor dem letzten Springen zu Ende.

Besser macht es der Deutsche Andreas Wellinger. Er stellt mit 144.5 Metern einen neuen Schanzenrekord auf. (rab)