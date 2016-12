Taekwondo-Kämpfer Pita Taufatofua zog mit seinem öligen, muskulösen Körper an der Eröffnungsfeier der Spiele in Rio 2016 vor allem die Augen der weiblichen Zuschauer auf sich. Der Fahnenträger Tongas scheiterte später im Wettkampf in der ersten Runde.

Jetzt möchte er noch einen drauflegen. «Ich will meinen olympischen Traum einen Schritt weiter bringen» erklärt der 33-jährige Taufatofua in einem IOC-Video. Im Visier ist ein Start an Winter-Olympia 2018 in Pyeongchang (Südkorea) – im Langlauf!

Ziemlich abwegig, denn Tonga ist ein Pazifik-Staat, in dem ganzjährlich Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad herrschen. Schnee kennt man nur vom Hörensagen.

«Natürlich muss ich mich zuerst einmal qualifizieren. Aber mein Ziel ist es, den Leuten zu zeigen, dass, wenn ich es schaffe, sie es auch schaffen können», erklärt der Insulaner.

Gelingt es Pita Taufatofua tatsächlich, die Qualifikation für 2018 zu erreichen, wäre er nicht mal der erste Wintersportler Tongas in der olympischen Geschichte. Diese Ehre schnappt ihm Rodler Bruno Banani weg. In Sotschi klassierte er sich als 32. von 39 Teilnehmer.