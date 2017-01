Ustjugow doppelt an Tour de Ski nach :  Cologna fährt über 10 Kilometer auf fünften Rang

Die ersten Drei:

1. Ustjugow 24:50

2. Sundby +1.9

3. Toenseth +2.3

Die Gesamtwertung:

Folgt in Kürze.

Die Schweizer:

Dario Cologna sprintet in seinem Wohnzimmer auf den guten fünften Rang, verbessert sich in der Gesamtwertung auf Platz 6. Ebenfalls stark kämpft Jonas Baumann, der als 23. über die Ziellinie fährt.

5. Dario Cologna

23. Jonas Baumann

32. Roman Furger

35. Toni Livers

52. Erwan Käser

63. Jason Rüesch

Jovian Hediger und Curdin Perl sind nicht angetreten: Die beiden brechen damit die Tour ab.

So gehts weiter: Tour-de-Ski-Langlauf gibts bereits ab 16 Uhr wieder, dann absolvieren die Frauen in die 2. Etappe in Val Müstair (GR). Die Männer (und Frauen) starten am Dienstag in Oberstdorf (De) in die 3. Etappe.