Norweger geschlagen :  Cologna zeigt starke Reaktion in Lillehammer

Nach dem verhaltenen Saisonstart kommt Dario Cologna bereits besser in Fahrt. Über 10 km Freistil in Lillehammer (No) zeigt er eine starke Reaktion und läuft als 7. souverän in die Top Ten.

Der fehlende Rhythmus scheint also im vierten Rennen bereits gefunden. Cologna kann zwar noch nicht ums Podest kämpfen, tanzt in Lillehammer aber bereits deutlich besser durch die Loipe.

Beim zweiten Rennen der Mini-Tour zeigt Dario einen soliden Start, dreht dann in der zweiten Rennhälfte noch kräftig auf. Am Ende fehlen ihm 14,3 Sekunden auf die Spitze. Der norwegische Star Martin Johnsrud Sundby liegt gerade Mal 0,8 Sekunden vor ihm. In der Mini-Tour belegt er nun den 11. Platz und kann in der Verfolgung am Sonntag ein gewichtiges Wörtchen mitreden.

Die Norweger müssen vor Heimpublikum eine Niederlage einstecken. Ausgerechnet die Schweden feiern einen Doppelsieg. Calle Halfvarsson und Marcus Hellner jubeln. Schlimmer noch: Sergei Ustjugow aus Russland schubst Finn Haagen Krogh vom Podium, sodass die Norweger ganz leer ausgehen.

Die weiteren Schweizer laufen weit hinterher: Curdin Perl belegt den 30. Platz, Toni Livers und Jonas Baumann verpassen die Punkteränge.