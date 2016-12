Tour de Ski: Cologna über gesperrte Russen

Dario Cologna, wie ist es, im Heimatdorf in die Tour de Ski starten zu dürfen?

Es ist natürlich grossartig, hier daheim in die Tour zu starten. Auch wenn es nicht immer einfach ist, da ich die vielen Wünsche nicht erfüllen kann. Auf meine Vorbereitung hat es aber keine Auswirkung. Wo der Start ist, spielt dafür keine Rolle. Es wäre aber doppelt schön, wenn ich hier in einem der Rennen aufs Podest laufen könnte.

In La Clusaz mussten Sie krank passen. Was war los?

Ich habe es schon in Davos am Sonntagabend gespürt. Ich hatte eine Erkältung, aber es hat mich zum glück nicht gröber erwischt und dauerte vier oder fünf Tage. Ich glaube nicht, dass ich dadurch viel verloren habe. Die Form ist okay und ich hatte nun noch eine gute Trainingsphase in Davos.

Was ist Ihr Ziel?

Ich will eine gute Tour laufen. Auf ein Resultat möchte ich mich lieber nicht festlegen. Vor allem wegen meiner gesundheitlichen Probleme im letzten Jahr. Ich hoffe, dass ich gut durchkomme. Der Start wird wichtig sein. Dann glaube ich schon, dass Einiges möglich ist.

Im Vorjahr erklärten Sie, der Gesamtsieg in der Tour sei nichts mehr für sie. Haben Sie Ihre Meinung mittlerweile revidiert?

Am Anfang der Tour ist immer alles offen. Aber es ist schon so, dass ich immer mit dem Husten und dem Asthma zu kämpfen hatte. Auch in Davos nach dem Sprint hatte ich Mühe. Beim Sprint am Samstag ist für mich deshalb fast das wichtigste Ziel, dass ich möglichst wenig huste. Sonst wird es eine sehr harte Tour.

Was sagen Sie zu der Sperre gegen die Russen?

Ich habe den McLaren-Report nicht gelesen, deshalb kann ich Ihnen nicht viel dazu sagen. Es wird Gründe dafür geben. Ich habe keine grosse Meinung darüber. Es gibt sicher viel zu klären, aber ich kenne die Details nicht, deshalb will ich auch nicht gross darüber sprechen.

Ihr Name fehlt auf dem Brief der Athleten an die Fis und das IOC. Gibt’s einen Grund dafür?

Ja, ich habe ihn nie gesehen.

Aber Sie hätten unterzeichnet?

Ich muss sagen, dass ich kurz vor dem Abschicken dafür informiert wurde, aber ich hatte keine Zeit das zu lesen. Und ich denke, wenn man etwas unterschreibt, soll man es auch gründlich anschauen. Ansonsten hab ich nur in den Medien davon gelesen, weshalb ich gar nicht viel dazu sagen kann.

Nebst den Russen ist auch Petter Northug erstmals nicht an der Tour de Ski. Ändert das was?

Es ist sicher schade. Es ist immer gut, gegen Petter zu laufen und wir hatten viele gute Fights hier gegeneinander. Aber viel ändern wird sich dadurch nicht. In den letzten Jahren hat Martin jeweils die Pace gemacht.