Bei Verfolgung in Oberstdorf :  Cologna verpasst Podest haarscharf!

Beinahe wieder ein Podestplatz!

Dario Cologna läuft am Dienstag im Skiathlon auf Platz 3, zum ersten Mal seit einem Jahr steht er wieder auf dem Podest.

In den 15 km Verfolgung tags darauf fehlen ihm dann nur ein paar Wimpernschläge, um erneut aufs Treppchen zu steigen. Cologna, der beinahe das ganze Rennen mit Alex Harvey läuft, muss sich dem Kanadier im Sprint geschlagen geben und landet auf Platz 4 – mit 1:09,6 Minuten Rückstand auf den Russen Sergei Ustjugow.

«Das fuchst mich nicht so sehr. Ich sehe heute nur Positives», sagt Cologna. «Ich habe Zeit gut machen können. Und ich war schneller als die beiden an der Spitze.» Tatsächlich. Sundby nimmt er über 23 Sekunden ab. Cologna läuft die fünftschnellste Zeit des Tages. Und das obwohl er wie die Schnellsten hinter ihn nicht in einer grossen Gruppe unterwegs ist.

Wegen der grossen Hypothek am Start ist Cologna aber natürlich chancenlos auf den Sieg. Den sichert sich Ustjugow. Der Russe gewinnt also als erster Läufer überhaupt alle ersten vier Etappen der Tour de Ski. Er verweist Martin Johnsrud Sundbi mit 37,2 Sekunden Vorsprung auf Platz 2.

Für den Rest der Tour schöpft Dario Mut. «Wichtig war, das ich die Lücke nach hinten vergrössern konnte. In den letzte drei Rennen kann sicher noch viel passieren.» Auch nach vorne, ist sich Cologna sicher.

Denn auch wenn er nach den Rennen sehr stark hustet diese Tage, fühlt sich der 30-Jährige fit. «Es ist eher oberflächlich», schiebt er zwischen zwei Hustenanfällen ein. «Die Hauptsache ist, dass es mich in der Nacht nicht stört. Und bisher schlafe ich noch sehr gut.»

Weiter geht es mit der Tour am Freitag in Toblach (It) mit einem Einzelstartrennen im Skating über 10 km. (S. M./wst)