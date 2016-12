Dario Cologna läuft in Davos in die Top 10

«Den Sieg in Davos kann ich nicht erwarten. Das wäre nicht realistisch», so Dario Cologna vor den 30km Skating. Aber ein Top-10-Platz will er nach dem bescheidenen Saisonstart eintüten. Dies gelingt ihm auch. Der Münstertaler landet auf dem 10. Platz.

Noch nie konnte Cologna auf Schweizer Boden ein Langlauf-Rennen gewinnen. Und darauf muss er auch nach dem 26. Versuch warten. Der Heimfluch bleibt bestehen.

Dennoch. Cologna lässt sich nicht ins Bockshorn jagen. Sagt im BLICK: «Ich bin ruhig. Ich werde in diesem Winter um die Medaillen laufen können.» Die WM findet Ende Februar im finnischen Lahti statt. Weit weg also vom heimischen Fluch.

Der Sieg in Davos geht unterdessen an den Norweger Martin Johnsrud Sundby. Er gewinnt 13,7 Sekunden vor seinem Landsmann Anders Gloeersen und dem Finnen Matti Heikkinen (+25,7).