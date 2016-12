Staatlich geschütztes Dopingsystem :  Den Russen wird die WM weggenommen

Die Letten haben sich von der Bob- und Skeleton-WM in Sotschi (13. bis 26. Februar) aus Protest zurückgezogen. Dies nachdem der Abschluss-Bericht des Chef-Ermittlers Richard McLaren bestätigt hat, dass in Russland ein über zehn Jahre dauerndes, staatlich geschütztes Dopingsystem in Russland betrieben worden ist.

Die Schweizer sind neutral geblieben. Das IOC und der internationale Verband (IBSF) müssen entscheiden, ob Sotschi der richtige Ort für diese Titelkämpfe sein soll, liess Swiss Sliding mitteilen.

Das IBSF-Exekutivkomitee hat sich nun entschieden: Den Russen wird die WM weggenommenn – der Sotschi-Hammer! Ein Ersatzort ist noch nicht bestimmt worden.