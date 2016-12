Erster Welcup-Sieg im Vierer-Schlitten: Rico Peter trumpft auf

Bereits vor zwei Wochen beim Saison-Auftakt in Whistler (Ka) hat der Aargauer an den Steuerseilen seines Vierer-Schlittens als Zweiter gezeigt, dass mit ihm in diesem Winter zu rechnen ist.

Jetzt legt die Peter-Crew in Lake Placid (USA) noch einen drauf: «Chauffeur» Peter steuert seine starken Anschieber Bror van der Zijde, Simon Friedli und Thomas Amrhein gleich zweimal mit Lauf-Bestzeit aufs oberste Treppchen des Podests.

Nicht einmal Steven Holcomb (USA), der zweifache 4er-Weltmeister und Olympiasieger von 2010, hat gegen Peter eine Chance. Holcombs Rückstand als Zweiter von 39 Hundertstel-Sekunden ist für Bob-Verhältnisse eine halbe Weltreise.

Und den grössten Trumpf hat Rico Peter bei den Rennen in Übersee noch gar nicht ausgespielt: seinen neuen Anschieber Alex Baumann. In den letzten Jahren noch im Schlitten von Beat Hefti, gibt Baumann ab Anfang Januar, ab dem Europa-Auftakt in Altenberg (De), hinter Rico Peter Schub.