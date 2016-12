Verfolgung in Pokljuka :  Fourcade doppelt nach - Weger verbessert sich in Top 20

Wer kann diesen Martin Fourcade schlagen? Die Konkurrenz ist am verzweifeln. Der Franzose setzt sich nach dem 50. Weltcup-Sieg am Freitag (Sprint) nun in der Verfolgung über 12,5 km in Pokljuka ebenfalls die Krone auf.

Mit 20 Treffern läuft es Fourcade am Schiessstand makellos. Er liefert sich in der Loipe ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Anton Schipulin (Rus), dem aber beim letzten Schiessen ein Schuss misslingt. Fourcade siegt mit 6 Sekunden Vorsprung auf Svendsen (Nor) und 6,2 Sek. vor Schipulin.

Bei den Schweizern verbessert sich Beni Weger (2 Fehlschüsse) um sieben Ränge auf Platz 17. Weltcuppunkte gibts auch noch für Mario Dolder (33.), der fünf Plätze einbüsst. Einen schlechten Tag zieht Serafin Wiestner mit fünf Strafrunden ein. Der Bündner fällt von Rang 17 auf 45 zurück. Jeremy Finello wird 51. (plus fünf Ränge). (rib)