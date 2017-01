Platz 9 im Sprint :  Weger knackt Top Ten mit starkem Schiessen

Starker Auftritt von Benjamin Weger beim ersten Biathlon-Weltcup-Rennen des neuen Jahres in Oberhof (D). Der 27-Jährige glänzt im Sprint über 10 km mit dem 9. Rang.

Weger zeigt am Schiesstand bei schwierigen windigen Bedingungen eine tolle Leistung und bleibt neben Lukas Hofer (I, 4.) als einziger der 102 Athleten fehlerfrei. In der Endabrechnung verliert Weger knapp 52 Sekunden auf Sieger Dominik Eberhard (Ö).

Nach dem enttäuschenden letzten Sprint-Rennen in Nove Mesto im Dezember (66.) revanchiert er sich eindrücklich. Für Weger ist es nach einem 10. Rang im Einzel in Östersund der zweite Top-Ten-Platz diesen Winter.

Von den anderen Schweizern holt in Oberhof nur noch Martin Jäger als 29. Weltcup-Punkte. Mario Dolder (45.) verpasst diese um fünf Ränge. Serafin Wiestner ergeht es als 61. noch mieser. Er muss in der Verfolgung der besten 60 am Samstag zu schauen. (rib)