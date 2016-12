Biathletin Häcki (21) ballert sich sensationell auf Platz 4!

Lena Häcki setzt auf ihre gestrige Top-Leistung in Östersund (12., BLICK berichtete) noch einen drauf: Die Engelbergerin trifft in der 10km-Verfolgung von den 20 Schüssen alle ins Ziel! Das schaffen in diesem Rennen nur sie und die Drittplatzierte Dorothea Wierer (Ita).

Vor allem dank dieser hervorragenden Schiessleistung überquert Häcki die Ziellinie als Vierte. Klare Bestleistung der Schweizerin im Weltcup, nachdem sie gestern mit dem 12. Rang ihren bisherigen Rekord egalisiert hat.

Gabriela Koukalova (Tsch) gewinnt die Verfolgung vor Laura Dahlmeier (De). Olympia-Silbergewinnerin Selina Gasparin (2014, Einzel) wird 21. (str)