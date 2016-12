Häcki egalisiert ihr Top-Resultat :  Fourcade lässt der Konkurrenz keine Chance

Wer soll diesen Martin Fourcade stoppen? Der Franzose, der bereits am Donnerstag der Konkurrenz davongelaufen ist, gewinnt auch das zweite Rennen der Männer im schwedischen Östersund. Im 10-km-Sprint siegt der 28-Jährige klar vor dem Schweden Fredrik Lindström und dem Deutschen Arnd Pfeiffer.

Weniger gut läuft es den Schweizer um Benjamin Weger und Serafin Wiestner. Der 27-Jährige Weger kann trotz fehlerfreier Leistung am Schiessstand nicht in die Top-20 vorstossen und wird am Ende 25. Wiestner reiht sich mit einem Fehlschuss direkt hinter seinem Landsmann ein.

Engelbergerin überrascht

Für eine Überraschung bei den Frauen sorgt Lena Häcki. Die 21-jährige Engelbergerin läuft über die Sprintdistanz in Östersund auf Rang 12. Damit egalisiert sie ihr bestes Resultat im Weltcup. Häcki leistet sich einen einzigen Fehlschuss, dieser kostet sie wohl ein Platz in den besten zehn.

Auf die Siegerin Marie Dorin-Habert (Frankreich) verliert sie rund eine Minute. Weniger gut läuft es Selina Gasparin. Die Olympia-Zweite muss sich mit Rang 28 begnügen. (ome/rmi)