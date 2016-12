Martin Fourcade zementiert seine Dominanz im Biathlon auf eindrückliche Art und Weise. Im vierten Weltcup-Einzel-Rennen des Winters siegt er schon zum dritten Mal. Ohne Fehlschuss läuft Fourcade im Pokljuka-Sprint (10 km) auf Platz eins – 13 Sekunden vor Boe (Norwegen).

Durch seinen Triumph kann sich der 28-Jährige schon über seinen 50. Erfolg im Weltcup freuen. Bis zur Bestmarke (94) von Ikone Ole Einar Björndalen, der dieses Mal Siebter wird, fehlt allerdings noch etwas.

Die Schweizer holen dreimal Weltcuppunkte. Serafin Wiestner (17.), Benjamin Weger (24.) und Mario Dolder (28.) leisten sich alle je einen Fehlschuss mit Strafrunde. Jeremy Finello wird 56. Erfreulich ist aber, dass alle vier Schweizer in der Verfolgung der besten 60 Sprint-Athleten am Samstag wieder am Start sein können.

Am Nachmittag gelingt den Schweizer Frauen im Sprint über 7,5 Kilometer kein Exploit. Selina Gasparin trifft gleich zwei Scheiben nicht und vergibt so einen Top-Platz. Sie verliert als 16. knapp 57 Sekunden auf Siegerin Laura Dahlmeier (D). In der Loipe zeigt Gasparin mit der sechstschnellsten Zeit eine starke Leistung.

Die junge Lena Häcki (21), die beim letzten Verfolgungs-Rennen in Östersund sensationell Vierte wurde, muss einmal in die Strafrunde und belegt am Ende Rang 19. Ohne Weltcuppunkte bleiben Aita Gasparin (71., drei Schiessfehler) und Ladina Meier-Ruge (80., zwei Fehler). (rib)