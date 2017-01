Fourcade bestechend :  Weger läuft in der Oberhof-Verfolgung auf Platz 11

Über zwei Minuten verliert Benjamin Weger in Oberhof auf den Sieger. Und dennoch realisiert der Oberwalliser mit Platz 11 ein gutes Resultat.

Denn: Martin Fourcade (FR) ist in dieser 12,5-Kilometer-Verfolgung eine Klasse für sich. Der zweitplatzierte Arnd Peiffer (DE) ist bereits um 1:09 Minuten zurückgebunden. Dritter wird der Italiener Dominik Windisch.

Am Nachmittag folgt in Oberhof die 10-Kilometer-Verfolgung der Frauen, am Sonntag dann die beiden Massenstartrennen über 15 (Männer) und 12,5 Kilometer (Frauen). (fan)