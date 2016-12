Murat Yakin neuer Schaffhausen-Trainer

Murat Yakin kehrt als Trainer auf die Schweizer Fussball-Bühne zurück. Wie von BLICK angekündigt übernimmt er das Challenge-League-Schlusslicht Schaffhausen.

Yakin folgt bei den Munotstädtern auf Axel Thoma, der einer Serie von 11 Pleiten in 13 Spielen zum Opfer fiel. Er unterschreibt bis Ende der laufenden Saison.

Der 42-jährige Yakin, der den FC Basel zu zwei Meistertiteln führte, in einen Europa-League-Halbfinal und in einen Viertelfinal, der 2014/15 den russischen Grossklub Spartak Moskau trainierte, soll nun also den FC Schaffhausen vor dem Abstieg in die Promotion League retten

«Ich nehme die spannende Herausforderung an und freue mich auf den Trainingsstart. Mein Ziel ist es, die Mannschaft so rasch wie möglich besser kennenzulernen und in einem zweiten Schritt eine Ideale Vorbereitung zu absolvieren», wird Yakin in einer Medienmitteilung zitiert.