Wen die Sport-Promis heute wählen würden :  «Es kann nur eine geben: Lara!»

Beat Feuz (29), Skirennfahrer

«Ich mag es Fabian Cancellara von ganzem Herzen gönnen, dass er seine Karriere mit Olympia-Gold beendet hat. Ich würde ihn trotzdem nicht zum Sportler des Jahres wählen. Ich habe wirklich nichts gegen Fabian persönlich, aber der Strassen-Radsport hat für mich in den letzten Jahren ganz einfach zu viele negative Geschichten geschrieben. Deshalb gebe ich meine Stimme Mountainbike-Olympiasieger Nino Schurter.»

Patrick Küng (32), Skirennfahrer

«Ich habe vor ein paar Wochen selber abgestimmt. Ich muss aber gestehen, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr mit letzter Sicherheit weiss, ob ich meine Stimme Fabian Cancellara oder Nino Schurter gegeben habe?! Aber ich darf mit Überzeugung sagen, dass beide diesen Titel verdient hätten. Bei den Frauen kann es meiner Meinung nach nur eine Siegerin geben – Lara Gut!»

Benjamin Weger (27), Biathlet

«Bei den Herren ist mein Favorit Nino Schurter. Er ist nun schon einige Jahre absolut top und ist in der vergangenen Saison nochmals professioneller geworden. Als Ausdauersportler weiss ich, wie viel es braucht, um in der Weltspitze mitzumischen. Bei den Frauen fällt meine Stimme auf Lara Gut. Es war beeindruckend zu sehen, wie sie sich mental entwickelt hat und mit welcher Konstanz sie aufgetreten ist. Mit ihren Leistungen bringt sie schlussendlich den ganzen Schweizer Schneesport voran.»

Simon Ammann (35), Skispringer

«Nino Schurter hat eine tolle Leistung gezeigt! Aber Fabian Cancellara krönt sein Karriereende mit Gold. Er ist mein Jahrgänger - er hat meine Stimme. Bei den Frauen geht meine Stimme an Nicola Spirig.»

Jonas Hiller (34), Eishockey-Goalie

«Nino Schurter! Mich hat beeindruckt, wie er sich selbst unter Druck setzte und sagte, dass für ihn nur Olympia-Gold zähle und alles andere eine Enttäuschung wäre. Grossartig, wie er das Ganze dann durchgezogen hat und gleichzeitig auch im Weltcup erfolgreich war. Er hat es mehr als verdient. Bei den Frauen wähle ich Lara Gut, weil sie in allen Disziplinen mitfährt und stets vorne dabei ist.»

Corinne Suter (22), Skirennfahrerin

«Ich würde Lara nehmen. Sie hat extrem viel geleistet, Chapeau. Ich weiss, was es in diesem Sport alles braucht, um vorne zu sein - vielleicht nehme ich darum sie. Bei den Männern schwanke ich zwischen Cancellara und Glarner. Ich nehme Glarner, weil mir Schwingen sehr gut gefällt!»

Dominique Aegerter (26), Töffpilot

«Bei den Herren würde ich Cancellara wählen. Er hatte es nicht einfach, mit den Vorfällen bei denen er belastet wurde. Er hat eine tolle Saison gezeigt. Bei den Damen wähle ich Giulia Steingruber. Sie hatte wegen Verletzungen keine einfache Saison, war aber trotzdem super. Ich kenne sie persönlich, sie hätte es verdient.»

Matthias Glarner (30), Schwingkönig

«Cancellara hätte es zu seinem Karriere-Ende verdient, das wäre ein cooler Schlusspunkt. Sein Olympia-Sieg war toll. Was Giulia Steingruber gezeigt hat, war super. Ich nehme sie.»

Giulia Steingruber (22), Kunstturnerin

«Nino Schurter ist sicher ein Favorit von mir. Genial, was er in den letzten Saisons gezeigt hat. Was Nicola Spirig gezeigt hat, da ziehe ich den Hut. Wir sind und schon einige Male über den Weg gelaufen, es ist immer schön sich auszutauschen.»

Murat Yakin (42), Fussballtrainer

«Alle Nominierten haben herausragende Leistungen vollbracht. Sie mussten alle harte Vorarbeit leisten, um Ihre Ziele erreichen zu können. Nicola Spirig, hat bei den Frauen für mich die Nase vorne. Gemessen am Gesamtaufwand den Sie als Mensch, Mutter, Ehefrau und Athletin geleistet hat setze ich sie auf Platz 1. Bei den Männern gibt es für mich nur einen Namen und das seit mindestens 10 Jahren. Und auch für die nächsten 10 Jahre ist der Sieger dieser Wahl für mich klar – Roger Federer. Er ist ein ganz Grosser unter den Grossen.»

Dario Cologna (30), Langläufer

«Bei den Frauen würde ich Lara Gut wählen. Der Sieg im Gesamtweltcup verlangt Höchstleistungen über die ganze Saison. Was Lara geleistet hat, was eindrücklich. Bei den Männern Nino Schurter. er ist über Jahre der beste Biker und krönte seine Leistung mit Gold.»

Nicola Spirig (34), Triathletin

«Ich glaube, dass bei den Frauen Lara Gut oder Giulia Steingruber das Rennen machen. Das Publikum wird den Ausschlag geben. Und Schade, dass Nino Schurter nach dieser grossartigen Saison wohl Fabian Cancellara unterlegen wird – aber er hat bei Olympia einfach Aussergewöhnliches geschafft.»