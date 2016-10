Klub-WM der Frauen: Team von Volero Zürich begeistert Philippinen

Nach drei Jahren in Zürich findet die Volleyball-Klub-WM der Frauen 2016 in Manila statt. Schweizer Meister Volero Zürich darf diese Woche mit einer Wildcard teilnehmen. Seit letzten Donnerstag bereitet sich das Team in Manila auf die WM vor.

Die Begeisterung bei den philippinischen Fans über den Grossanlass ist riesig. Bei einem Meet and Greet der acht Mannschaften mit den Volleyballfans in einem Einkaufszentrum am Wochenende drängten sich rund 2000 Menschen um die Schweizerinnen. Ein Ansturm wie bei Rockstars!

Volero-Star Foluke Akinradewo (USA) ist ebenfalls dabei, die 29-Jährige hat auch das Amt der offiziellen WM-Botschafterin inne. Nach dem Anlass erzählt sie über die Handgelenkschmerzen nach hunderten Autogrammen.

«Die Fans sind unglaublich hier. Es zeigt, wie gross der Stellenwert des Volleyballs auf den Philippinen ist. In der Schweiz oder den USA erkennt mich praktisch niemand. Jetzt brauch ich vor dem nächsten Training wohl eine Massage meiner Hand», sagt Akinradewo.

Volero-Trainer Zoran Terzic zählt seine Frauen zu den Medaillenkandidaten: «Die Halbfinal-Qualifikation ist unser erstes Ziel. Danach ist alles möglich.» Letztes Jahr gabs erstmals in der Vereinsgeschichte WM-Bronze.

Aus Terzics Sicht ist die Teambildung einer der grossen Vorteile für Volero Zürich. «Dieses Team ist im Grossen und Ganzen dasselbe wie in der letzten Saison. Das ist ein grosses Plus. Wir haben nicht nur eine zusammengewürfelte Mannschaft, sondern auf dem bereits sehr starken Team vom letzten Jahr aufgebaut und dieses punktuell noch verstärkt», sagt Terzic.

Am Dienstag gehts für die Volero-Spielerinnen in der Philippinen-Hauptstadt los. Gegner um 13.00 Uhr Lokalzeit ist Bangkok Glass (7.00 CH-Zeit). Die weiteren Rivalen in den Gruppenspielen sind Hisamitsu Springs (Japan) und Vakifbank Istanbul (Türkei). (rib)