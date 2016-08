US Open :  Marco Chiudinelli steht in Runde zwei

Marco Chiudinelli (34, ATP 144) gewinnt in vier Sätzen gegen den Brasilianer Guilherme Clezar (23). Damit steht der Baselbieter in der zweiten Runde der US Open.

Nach einem missglückten Auftakt bodigt Chiudinelli seinen Gegner in fast drei Stunden mit 2:6, 7:6 (8:6), 6:2 und 6:4. Als nächstes wartet entweder Lucas Pouille (Fr) oder Michail Kukuschkin (Kas) auf den Schweizer.

Es ist das sechste Mal in der Laufbahn des 24-Jährigen, dass er die erste Runde eines Grand-Slam-Turniers übersteht. (sac)