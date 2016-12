Lange siehts gut aus für die Schweizer Unihockeyaner im WM-Halbfinal in Riga (Let). Vor 5774 Fans geht der Favorit aus Schweden zwar bis im Mitteldrittel 2:0 in Führung. Die Schweizer aber können ausgleichen und somit auf den ersten Sieg im 62. Aufeinanderdreffen mit den Skandinaviern hoffen.

Doch die Effizienz macht den Unterschied. Während die Schweden ihre Chancen eiskalt ausnutzen, bleiben bei den Schweizern viele Möglichkeiten ungenutzt.

«Das 3:2 markierte dann den Wendepunkt», sagt Goalie Pascal Meier. «Wir mussten in der Folge die Räume weiter aufmachen und mehr Risiko gehen.» So schiessen die Schweden noch vier weitere Tore und ziehen mit einem 7:2-Sieg in den Final vom Sonntag (17.40 Uhr) ein. Dort wartet der Sieger der Partie Finnland gegen Tschechien.

Am Sonntag kämpfen die Schweizer dann im kleinen Final ab 14.45 Uhr um die Bronze-Medaille. (wst)