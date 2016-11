Zeit des Abschieds am Swiss Cup :  Giulia ist reif für die Insel

Souverän bereichert sie das Publikum am «Swiss Cup» im Zürcher Hallenstadion mit ihrem Fachwissen. Die am Fuss verletzte Giulia Steingruber beweist, dass sie in TV-Legende Beni Thurnheer einen guten Lehrer hatte.

Auch als Speakerin wird die 22-jährige Gossauerin hier gefeiert. «Es hat Spass gemacht. Aber noch lieber komme ich nächstes Jahr wieder als Kunstturnerin hierher», sagt Giulia, die nach einer Fuss-OP im Januar wieder den Aufbau fürs Comeback plant.

Fidschi-Karte für Thurnheer

Als Moderatorin hat Steingruber nun ihr emotionalstes Karriere-Jahr abgeschlossen. Doppel-Gold an der diesjährigen EM in Bern (Sprung und Boden), Sprung-Bronze bei Olympia – jetzt ist sie reif für die Insel!

Schon morgen fliegt Giulia nach Australien ab. Mit ihrer Freundin und Ex-Turnkollegin Jennifer Rutz bereist sie die Ostküste von Cairns nach Sydney, zum Abschluss der Reise besuchen die beiden Paradiesvögel noch die Fidschi-Inseln.

Die Auszeit soll bis Weihnachten dauern. «Die Festtage verbringe ich am liebsten zu Hause bei der Familie», so Giulia. «Aber ich freue mich sehr auf die Wochen ohne Strukturen.» Einen Auftrag hat sie doch noch gefasst: Einen Kartengruss aus Fidschi! Den wünscht sich Postkarten-Sammler Thurnheer. Seine Schülerin verspricht: «Die bekommt Beni sicher.»