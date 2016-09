Giulia Steingruber muss sich OP unterziehen

Kunstturnerin Giulia Steingruber hat sich eine Verletzung im rechten Fuss zugezogen. Die Diagnose: Teilanriss des Aussenbandes und Knochenabsplitterung im Sprunggelenk.

Die Olympia-Bronzemedaillen-Gewinnerin im Sprung ist in intensiver physiotherapeutischer Behandlung. Im Januar 2017 sollen dann die Splitter operativ entfernt werden.

Steingruber wird die Schweizer Meisterschaften am 24. und 25. September 2016 in Genf verpassen. Am Swiss Cup in Zürich im November will die 22-Jährige jedoch wieder einsatzbereit sein. (mam)