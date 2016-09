Gossauer feiern ihre Kunstturn-Königin :  Giulia schwingt die Hüften

Eigentlich wollten die Gossauer schon nach der Heim-EM in Bern die beiden Gold-Medaillen mit Giulia Steingruber feiern. Doch weil der Terminkalender der Sportlerin so voll gepackt und ganz auf den Höhepunkt an den Olympischen Spielen in Rio angepasst war, wurde der Festtag verschoben.

Das Warten hat sich gelohnt: Am Sonntag-Nachmittag konnte die Gemeinde ihre prominente Bewohnerin auch noch für die Olympia-Bronze-Medaille ehren, die sie mit einer sensationellen Leistung am Sprung von den Sommerspielen mit nach Hause brachte. Der Stolz auf Giulia kennt in deren Heimat keine Grenzen.

Das Fest wurde entsprechend mit gebührendem Aufwand organisiert. Mit dem Helikopter fliegt die 23-Jährige in die Sportanlagen Buchenwald ein. Nach dem Triumphgang über den roten Teppich wird sie mit einem Cabrio durch die Spalier stehenden und zahlreich erschienenen Fans gefahren. Zu guter Letzt wartet dann noch im Zeichen von Rio eine brasilianische Tänzerin auf Giulia.

Die scheint den Tag strahlend zu geniessen. Einzig bei der Samba-Einlage auf der Bühne wirkt sie nicht ganz so entspannt wie sonst. Aber auch diesen Spass hat Giulia tapfer mitgemacht. Vielleicht flechtet sie den brasilianischen Hüftschwung ja schon bald – nach ihrer zweimonatigen Auszeit, die sie nach dem Swiss Cup im November in Australien verbringen will – in ihre nächste künstlerische Boden-Übungen ein.