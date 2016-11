«Giulia Kidz Day»: Steingruber erfüllt Kinderträume

Dieser Traum geht für 125 Kids im Alter von sechs bis zwölf Jahren in Wallisellen in Erfüllung. Am «Giulia Kidz Day», der zum vierten Mal den Einladungs-Wettkampf Swiss Cup (Sonntag im Zürcher Hallenstadion) einleitet, darf der Schweizer Turnnachwuchs mit Olympia-Medaillengewinnerin Giulia Steingruber über den Balken schweben, mit Ilaria Käslin einturnen, am Reck von Pablo Brägger gehalten, oder vom ukrainischen Olympiasieger Oleg Verniajew am Barren unterstützt werden.

Giulia zeigt engagiert Dehnübung, balanciert geduldig vor. Obwohl sie wegen ihrer Fussverletzung, die sie neben Sprung-Bronze aus Rio mit nach Hause gebracht hat, nicht am Swiss Cup starten kann, macht sie begeistert beim Anlass für die Kleinen mit. «Sie sind mega herzig», schwärmt sie. «Der Turnsport ist mein Leben. Es ist sehr schön, dass ich den Kids davon etwas weitergeben kann.»

Mit Sicherheit unvergessliche Eindrücke (und einem vom Idol signierten T-Shirt), mit denen die talentierten Meitli und Buben am Abend ins Bett gehen!