Natascha Badmann über ihr Horror-Jahr: «Diebe haben uns ausgeraubt»

Natascha Badmann startet am Samstag beim Ironman Hawaii. Ein letztes Mal geht die 49-Jährige bei den Profis an den Start. Einer Wildcard sei Dank. Denn eigentlich hat die sechsmalige Hawaii-Siegerin ein Horror-Jahr hinter sich.

In Brasilien wollte Natascha in die Saison starten. «Unglücklicherweise hatte ich aber einen entzündeten Zahn und musste in die Schweiz zurückreisen», sagt sie gegenüber «ironman.com».

Doch es kommt noch schlimmer. Ihr Mann und Trainer Toni Hasler hat einen Radunfall, weshalb sie den Flug an die Südamerika-Meisterschaften canceln mussten.

Und auf dem Weg an den Ironman Nizza wurden die beiden in Mailand ausgeraubt. «Diebe haben uns den Reifen des Autos aufgestochen. Und als wir anhalten mussten, raubten sie uns aus.» Badmann war so nervös, dass sie das Rennen nicht fahren konnte.

Und zu allem Überfluss crashte sie selbst dann auch noch. «Ich konnte deshalb Frankfurt oder Österreich nicht bestreiten.»

Erst in Zürich klappt es dann und Badmann erreicht dort auch das Ziel. «Es kamen viele Dinge zusammen. Aber jetzt bin ich in Hawaii und sehr glücklich.»