Ironman in Hawaii :  Daniela Ryf gewinnt härtesten Triathlon der Welt

Mission «Titelverteidigung» erfolgreich: Daniela Ryf war beim Ironman Hawaii, dem härtesten Triathlon der Welt, nicht zu stoppen und holte sich den ersten Platz (8:46:46). Kompromissloser Vorbereitung und totalem Ehrgeiz sei dank.

Spitzenleistung: Die zweifache Olympiateilnehmerin schwamm 52 Minuten und 50 Sekunden gegen die Wellen im Ozean an (3,86 Kilometer), fuhr in 4 Stunden 52 Minuten und 26 Sekunden 180,2 Kilometer auf dem Velo gegen Wind und erdrückende Luftfeuchtigkeit an und lief bei fast unerträglicher Hitze 2 Stunden 56 Minuten und 52 Sekunden die 42,195 Kilometer durch Lavafelder auf Hawaii.

Ryf überbot ausserdem den drei Jahre alten Streckenrekord der dreifachen Ironman-Weltmeisterin Mirinda Carfrae aus Australien von 8:52:14 um über fünf Minuten in 8:46:46 Stunden.

Der Ironman Hawaii bringt die Teilnehmer an ihre physischen und psychischen Grenzen und ist doch der Klassiker unter den Ausdauer-Wettkämpfen und der Traum eines jeden Athleten. Für Ryf wurde er zum zweiten Mal in Folge wahr. Was für eine erfolgreiche sportliche Bilanz!

«Das war mein bestes Rennen. Vielen Dank an mein Team. Ich habe die ganze Woche gezweifelt, ob ich stark genug bin», sagte Ryf nach dem sportlichen Event.

Bei den Männern war beim jährlichen Ironman Hawaii ein Deutscher der Beste und auch er ist Wiederholungstäter. Jan Frodeno gewann zum zweiten Mal. Der Triathlet verteidigte seinen WM-Titel aus dem Vorjahr erfolgreich. (sjf)