Japans Tennis-Ass Kei Nishikori (26, ATP 5) überspringt auch die nächste Hürde und steht an den Swiss Indoors in Basel in den Viertelfinals. Der 26-Jährige schlägt Paolo Lorenzi (34, ATP 38) in zwei Sätzen 7:6 (7:3), 6:2.

Lorenzi schlägt sich im ersten Satz tapfer. Der Italiener kämpft um jeden Ball, wehrt sechs Breakbälle ab und muss sich erst im Tiebreak geschlagen geben.

In Satz zwei bricht der 34-Jährige ein. Nishikori nimmt ihm das zweite Aufschlagspiel ab und schafft gar das Doppelbreak. Lorenzi ist geschlagen.

Als Gegner in den Viertelfinals kommen gleich drei Gegner in Frage: Stockholm-Sieger Juan Martin del Potro (28, ATP 42), der Holländer Robin Haase (29, ATP 64) oder David Goffin (25, ATP 11), der belgische Finalist von 2014.

Der zweifache Basel-Champion Del Potro und Haase stehen sich heute in der ersten Runde gegenüber. Der Sieger misst sich dann mit Goffin. (aho)

Resultate Swiss Indoors

Pella (ARG) – Gasquet (FRA) 6:2, 2:1 w.o.

Sock (USA) – Mannarino (FRA) 6:3, 6:3

Carreno Busta (ESP) – Verdasco (ESP) 7:5, 6:3

Zverev (GER) – Fritz (USA) 7:6 (7:4), 6:0