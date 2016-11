Jedes haar kostet 2 Euro: Rafael Nadal macht Haartransplantation

Rafael Nadal trägt Kappe? So kennen wir den Tennis-Genius von Mallorca eigentlich nicht. So lange er vor seinem vorzeitigen Saison-Abbruch wegen Handgelenk-Problemen auf den Courts auftrat, tat er das stets mit seinem Marken-Zeichen, dem Stirnband.

Jetzt, da er seit kurzem wieder im Training steckt und fürs Comeback schwitzt, soll er das mit einer richtigen Kopf-Bedeckung tun.

Grund sei eine Haar-Transplantation, melden spanische Medien. Die Rafa-Fans hätten sich schon länger an der immer schütter werdenden Haarpracht ihres Idols gestört. Also habe der 30-Jährige die Verletzungspause auch dazu genützt, seinen Kopf «zu renovieren».

4500 Nackenhaare hätten ihm Spezialisten vom Körper gezupft, um sie an höherer Stelle wieder einzusetzen. 9000 Euro habe der Eingriff gekostet. Für Nadal, der in seiner Karriere schon über 78 Millionen allein an Preisgeld kassiert hat, ein Klacks.

Dennoch geht er mit seinen teuren, neuen Haaren sorgsam um. Damit sie am neuen Pflanzplatz auch richtig Wurzeln schlagen, will er sie eben mittels Baseball-Cap vor zu viel Licht schützen. Bis jetzt! Ein Video auf Facebook zeigt den Spanier angeblich beim Training auf Mallorca – erstmals ohne Cap.

Ob ihm das hilft, vom mittlerweile 9. Rang im World-Ranking 2017 wieder ganz nach vorn zu stürmen, wird die haarige Sache bald zeigen.