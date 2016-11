Wunderschön, diese Strände! :  Heisse Feriengrüsse der Tennis-Beautys

In kurzen Kleidchen, Shorts oder Hotpants dreschen sie auf Filzbälle ein, rennen, schwitzen und stöhnen auf den Courts dieser Welt. Aber so heiss wie in den Ferien sehen wir die besten Tennis-Girls nur selten.

Was gibt es Schöneres als sich im trüben November in einem warmen Paradies die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen? Nicht viel – und das lassen uns die Beautys auch gerne wissen. «Das Leben ist gut dieser Tage», postet Dominika Cibulkova in den sozialen Medien. Die slowakische Siegerin der WTA-Finals beweist dies mit einem Bild von ihren Ferien auf den Malediven.

Auch Angelique Kerber dankt auf Instagram für ein gutes Leben. Die neue deutsche Weltnummer 1 lädt ihre Batterien nach einer harten, erfolgreichen Saison zwischen Palmen und Meer auf – und zeigt ihre Freude juchzend im Pool.

Wie die Dänin Caroline Wozniacki. Vom Beckenrand aus lässt sie uns wissen: «Die Off-Season hat mich gepackt», verspricht aber, das Fitness-Training für die kommende Saison nicht zu vernachlässigen.

Und Serena Williams? Natürlich Sonne, Strand und viel nackte Haut – nichts Neues bei der in Florida wohnhaften Amerikanerin. So heisse Feriengrüsse bringen die Fans zuhause auch im kältesten Herbst zum Schwitzen.