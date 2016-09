Die 1 hat sie trotz Aus auf sicher :  Hingis verpasst Final an den US Open

Gegen die topgesetzten Spielerinnen Caroline Garcia und Kristina Mladenovic ist Schluss. Hingis und ihre neue Partnerin Vandeweghe scheitern gegen die äusserst souveränen Französinnen deutlich mit 3:6, 4:6.

Kleiner Trost: Dass das US-schweizerische Duo überhaupt die Runde der letzten Vier erreichten, ist ein grosser Erfolg. In New York bestritten sie nach Cincinnati erst ihr zweites Turnier – die US Open sind ihr erster gemeinsamer Grand Slam. Und zuvor hatte Martina mit Timea Bacsinszky gerade erst den Olympia-Stress um die Silbermedaille verdaut.

Grosser Trost: Die 35-jährige Schweizerin besetzt ab kommendem Montag den Tennis-Thron im Doppel. Und zwar erstmals alleine. Zuvor hatte sie diesen stets mit ihrer früheren Doppelpartnerin Sania Mirza teilen und zuletzt sogar abtreten müssen. Aber weil sich die Inderin mit ihrer neuen Stütze Barbora Strycova (Tsch) schon in den Viertelfinals – übrigens ebenfalls gegen das starke Französinnen-Duo – vom Big Apple verabschieden musste, hat Hingis nun im «internen Duell» die Nase vorn. Sie darf stolz sein!