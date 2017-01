Bencic vor Williams-Knaller an Australian Open :  «Von diesen Matches träumt man!»

Der Zehennagelbruch ist verheilt. Zum Glück! Denn am Dienstag startet Belinda Bencic in die Australian Open. Und das ausgerechnet gegen die langjährige Dominatorin im Frauentennis: Serena Williams. «Jeder hat gesagt, ich hätte eine schlechte Auslosung erwischt. Aber ich freue mich und bin aufgeregt, dass ich hier in Melbourne gegen Serena spielen darf», sagt Bencic an der Pressekonferenz vor Turnierstart.

«Für diese Duelle auf der grossen Bühne spielt man. Das sind die Matches, von denen man träumt!» Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird der Kracher gegen die Amerikanerin in der Rod Laver Arena stattfinden.

Trotz Serenas Australien-Bilanz (6 Titel!) macht sich Bencic durchaus Hoffnung: Das letzte Aufeinandertreffen entschied sie vor eineinhalb Jahren in Toronto für sich. «Ich erinnere mich noch an jeden einzelnen Punkt des letzten Games», sagt Bencic. Der Triumph scheint auch bei ihrer Gegnerin Spuren hinterlassen zu haben. «Sie ist in Form. Es wird nicht einfach», ist sich Williams bewusst, «ich bin aber nicht hierher gekommen, um in der 1. Runde zu verlieren.»

Verletzungssorgen bei Bacsinsky

Weniger zuversichtlich klingt es bei Timea Bacsinszky (WTA 15), die es in der ersten Runde am Dienstag mit der Italienerin Camila Giorgi (WTA 72) zu tun bekommt. Wie bereits im letzten Jahr kämpft die Lausannerin mit Adduktoren-Problemen. Die Folge: Sowohl ihren Einsatz in Shenzen (China) als auch denjenigen in Sydney musste sie abblasen.

«Die letzten Wochen waren ganz hart», gibt Bacsinszky zu, «ich liebe Matches und weiss jetzt nicht genau, wo ich stehe.» Dabei hadert sie auch mit sich selbst: «Ich wollte in der Vorbereitung wohl etwas zu viel und habe zu stark forciert. Daher bin ich wütend auf mich. Aber auch mit 27 Jahren lernt man ständig noch dazu.»

Vögele und Golubic am Montag

Bereits am Montag geht das Turnier für Stefanie Vögele (WTA 111) und Viktorija Golubic (WTA 58) los. Die Aargauerin trifft in der ersten Runde auf die Japanerin Kurumi Nara (WTA 76). Golubic bekommt es mit Kristina Pliskova (Tschechien, WTA 60) zu tun.