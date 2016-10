WTA-Turnier Linz: Viktorija Golubic erreicht Viertelfinal nach Sieg

Am WTA-Turnier in Linz (Ö) ist Viktorija Golubic (WTA 62) eine Runde weiter. Sie bodigt die Deutsche Julia Görges (WTA 68) in zwei Sätzen mit 7:5, 6:4.

Im zweiten Satz liegt die Zürcherin zwischenzeitlich mit 1:4 und Doppelbreak hinten. Dann dreht Golubic auf: 5 Games in Folge und der Match gehört ihr.

Die 23-Jährige trifft in den Viertelfinals entweder auf die als Nummer 1 gesetzte Spanierin Garbine Muguruza (WTA 6) oder die Rumänin Monica Niculescu (WTA 50).

Für Golubic ist es nach den Turnieren in Tokio und Guangzhou bereits die dritte Viertelfinal-Quali in Folge. (leo)