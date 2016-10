WTA Finals in Singapur :  Kerber steht vor Einzug in die Halbfinals

Sie spielt eine Traumsaison. Und könnte diese nun an den WTA Finals in Singapur krönen. Angelique Kerber (28, WTA 1) gewinnt auch ihr zweites Spiel in der «Roten Gruppe».

Die Gegnerin der Weltnummer 1: Niemand Geringeres als Simona Halep (25, WTA 3) aus Rumänien. Kerber siegt deutlich und problemlos mit 6:4, 6:2.

Damit steht die Deutsche kurz vor dem Einzug in die Halbfinals des letzten Turniers der Saison. Sollte sie das letzte Spiel gegen Madison Keys (21, WTA 7) verlieren (am Donnerstag), ist sie auf Schützenhilfe angewiesen.

Cibulkova verliert schon wieder

Die Slowakin Dominika Cibulkova (27, WTA 8) ist nach der Startniederlage gegen Kerber auch im zweiten Match chancenlos. Sie unterliegt der US-Amerikanerin Keys mit 1:6, 4:6.

Am Mittwoch bestreiten die Teilnehmerinnen der «Weissen Gruppe» ihre jeweiligen zweiten Spiele. (leo)