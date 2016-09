Martina Hingis am US Open in New York

Doppel-Halbfinal an den Olympischen Spielen in Rio: Martina Hingis trifft ihre tschechische Gegnerin Andrea Hlavackova mit einem Volley am Auge.

Die Szene gibt noch lange zu reden. «Hingis hat mich absichtlich abgeknallt», meint Hlavackova nach dem verlorenen Match gar.

Und nun passiert es schon wieder: In den Viertelfinals der US Open schiesst Hingis erneut eine Gegnerin ab. Und wieder kommt das Opfer mit Katerina Siniakova aus Tschechien.

Damit nicht genug: Später trifft auch ihre neue Partnerin Coco Vandeweghe (USA) ihr Gegenüber.

Allerdings: Hingis/Vandeweghe sind keine Einzelfälle. Im Doppel kommt es immer wieder zu solchen Szenen. Siniakova kann weitermachen, die klare Niederlage (1:6, 2:6) aber nicht verhindern.

Hingis schwebt derweile auf einer Erfolgswelle: Die 35-Jährige steht mit Coco Vandeweghe in den Halbfinals der US Open. Zudem übernimmt sie am Montag die Spitzenposition der Doppel-Weltrangliste.