Wawrinka hat die letzten 10 Finals gewonnen Ist der Titel zum Greifen nah, krallt Stan ihn sich auch

Zweimal erreichte Wawrinka einen Grand-Slam-Final, zweimal gewann er. Beim ersten Mal am Australian Open 2014 gelang ihm der grosse Befreiungsschlag. Nach Siegen gegen Djokovic im Viertel-, Thomas Berdych im Halb- und dem angeschlagenen Rafael Nadal im Final.

Ein Jahr später in Paris folgte sein zweiter Major-Coup – im Final gegen den Djoker, dem er damit den «Grand Slam» versaute. Heute in New York liegt der dritte grosse Titel auf dem Präsentierteller. Stan muss nur zugreifen. Er hat alles, was es dazu braucht: den nötigen Appetit und das scharf gewetzte Besteck.Von Paris nach New York kam 1886 auch die «Statue of Liberty». Die bronzene Riesen-Lady war ein Geschenk des französischen Volkes an die Vereinigten Staaten, steht auf einem massiven Sockel und hält eine vergoldete Fackel in die Höhe. Sie ist eines der bekanntesten Symbole für Freiheit und Stärke.

Dreimal 1. Satz verloren

Wawrinka symbolisiert im Welttennis Stärke. Mit der einzigartigen Wucht seiner Schläge und dem berühmten Fingerzeig an die Stirn, wenn er den Fokus nicht verliert. Er, der zuweilen dazu neigt, gefangen in seinen Emotionen zu sein, drückt so sein persönliches Freiheitsgefühl aus. In New York sah man es diese Tage häufig. Vor seinem ersten US Open-Final steht der 31-Jährige drum auf einem massiven Sockel des Selbstvertrauens, mit dem er sein Winner-Racket mit 3,5 Millionen Dollar Rekord-Preisgeld vergolden will.

Sein Rezept ist einfach. «Ich weiss, dass ich Novak schlagen kann, wenn ich auf mein Top­niveau komme», blickte er nach seinem sackstarken Halbfinal-Viersatzsieg gegen den Japaner Kei Nishikori nach vorne. «Wir hatten schon grossartige Duelle, ich bin schon ganz aufgeregt.» Er träumt seinen persönlichen «American Dream». Und auch wenn dieser einfacher geträumt als erfüllt ist – denn die gegnerische Weltnummer 1 ist wie er selber sagt «mental eine Bestie» – hat er guten Grund, daran zu glauben.

Denn «Stan the Man» ist der Mann für grosse Spiele. Ein Kämpfer vor dem Herrn mit einer Leidensbereitschaft, die seinesgleichen sucht und sich in etlichen Fünfsatz-Dramen, die ihm den zweiten Übernamen «Marathon-Stan» einbrachten, widerspiegelt. Er gewann aber nicht nur beide bisherigen Grand-Slam-Finals, sondern sämtliche seiner letzten zehn Endspiele (siehe Box). Die Statistik beweist: Ist der Titel zum Greifen nah, krallt er ihn sich auch. Egal, wie glatt oder holprig der Weg dahin war. Egal, wie fit oder ausgelaugt er sich fühlte.

Die letzten sechs Matches dürften Wawrinka viel Energie gekostet haben. Dreimal drehte er nach verlorenem Startsatz auf. In der dritten Runde musste er gegen Daniel Evans (Gb) gar einen Matchball abwehren.

Er durchlebte Achterbahnen der Gefühle, beseitigte Grössen wie Weltnummer 7 Nishikori und Juan Martin del Potro (Arg) und trotzte tropisch-schwülen Temperaturen. «Ich glaube nicht, dass es einen Einfluss auf mich hat», sagt Stan optimistisch. Er ist in der selbstbewussten Zone angekommen. Und das, obwohl ihm mit Djokovic heute der Serbe gegenüber steht, gegen den er 19 von 23 Duellen verloren hat! Und der selbst sechs seiner letzten sieben Major-Finals gewonnen hat.

Stan füllt Federer-Lücke

Aber das eine, ganz grosse Duell in Roland Garros entschied der Schweizer für sich. «Der Final ist das Match, das du am wenigsten verlieren darfst», sagte Roger Federer mehrmals. Bislang setzt Wawrinka die Worte seines Freundes nahezu perfekt um. Und er füllt die Lücke, die der 17-fache Grand-Slam-Rekordsieger in New York hinterlassen hat, grandios.

Aus dem Schattendasein hinter Rekordmann Federer hat sich Stan längst befreit. Ist er heute so stark wie Lady Liberty, wird er selbst zur Tennis-Lichtgestalt.

Verfolgen Sie den Final der US Open zwischen Wawrinka und Djokovic ab 22 Uhr im Live-Ticker auf BLICK.